Мы не варвары: жители Новых Санжар интересно объяснили протест против эвакуированных из Китая, видео

Жители поселка Новые Санжары, в котором произошли беспорядки во время прибытия эвакуированных из Китая украинцев, не поддерживают насильственные действия в отношении эвакуированных украинцев из Китая.

В сюжете ТСН говорится, что люди возлагают ответственность на неизвестных приезжих, которые и спровоцировали беспорядки. Они говоря, что им очень стыдно за все происходящее.

"Мы – нормальные украинцы, мы не средневековые варвары. Просто люди не были осведомлены", - говорят люди.

В течение 22 февраля в городке дважды состоялось собрание жителей. Сюда прибыл известный врач-педиатр Евгений Комаровский, потом состоялся разговор представителей местной общины с православным духовенством. Жители города возмущены тем, что власти не предупредили о размещении эвакуированных лиц на карантин на территории их городка.

Напомним, что журналистов телеканала ZIK, которые неизвестным путем попавших в санаторий "Новые Санжары", из зоны обсервации выпустят через две недели.