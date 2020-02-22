Журналисты тайно пробрались в санаторий в Новых Санжарах: фото и реакция Минздрава

Журналистов телеканала ZIK, которые неизвестным путем попавших в санаторий "Новые Санжары", из зоны обсервации выпустят через две недели.

Об этом, на совместном с заместителем главы МВД Антоном Геращенко брифинге, заявил представитель МОЗ Дмитрий Коваль.

Чиновник, оказывается, ничего не знал о том, что съемочная группа пробралась-таки на закрытую для посторонних территорию и уже провела оттуда прямой эфир.

"Как, камеры внутри? Вы что-то знаете об этом? - Обратился к замминистру МВД Коваль, - в таком случае мы вынуждены задержать журналистов в санатории на 14 дней".

Антон Геращенко тоже пребывал в неведении, но пообещал разобраться как медийщики, по его словам незаконным путем, пробрались в обсервацию.





Как сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский рассказал о прибывших из Китая гражданах, мерах предосторожности и опасность для украинцев. Гарант отметил, что ни в одной стране народ не устраивал протеста против прилета граждан из китайского Уханя. Все заботились о здоровье людей и радовались, что они наконец-то дома.

Напомним, в интернете посмеялись с народного бунта в Украине - люди протестовали против прилета украинцев из китайского Уханя.