В России школьник убил 8-летнего ребенка и бездомного: фото и биография юного маньяка

В российском городе Мурманск задержали 15-летнего подростка по подозрению в двух убийствах.

Об этом сообщают в Telegram-канале "112".

Допрос мальчика Кирилла и его поведение поверг полицейских в шок. Он смаковал каждую подробность жуткого преступления. Школьник, когда еще ему не было и 14 лет, убил человека.

Наказать ребенка по всей строгости, даже с чистосердечным признанием, не могли, так как он несовершеннолетний. Кирилла направили на лечение в психиатрическую больницу. Там он за убийство провел 30 дней. В 2017 году он сбросил с дамбы в реку 8-летнего ребенка и с интересом наблюдал, как тот тонет.

Но в том же году в городе произошло еще одно убийство. Кто-то до смерти забил на улице бездомного. Сотрудники полиции, которые работали с Кириллом, говорили с ним и об этом случае. Отмечают, что тогда у школьника было ехидное выражение лица и улыбка.

Как считают местные жители, в 2017 году он якобы мог убить мужчину, однако доказательств этому нет.

Известно, что Кирилл постоянно избивал детей младше себя - причем как мальчиков, так и девочек. С 2016 года он избил пятерых детей - трех девочек и двоих мальчиков 2005-2008 года рождения, с которыми даже не был ранее знаком.

"Это не ребенок, это урод. Моя дочь от него тоже пострадала. Он ей голову пробил. Я писала заявление, и все ******. И родители, как говорят, с ним ничего поделать не могут", - рассказала одна из жительниц Мурманской области в соцсетях.

Также позже Кирилл до полусмерти избил обидчика своего младшего брата, а потом душил его. Малолетний садист подумал, что убил жертву. Чтобы скрыть следы преступления он не придумал ничего лучше, чем раздеть его до нижнего белья и закопать тело в снег. Чем сам, не подозревая, спас избитому 11-летнему мальчику жизнь. Врачи говорят, что если бы не холод, то школьник мог попросту умереть.

Сейчас пострадавший школьник дома и не отходит от матери. Самое страшное для него – возвращение в школу. Он боится, что Кирилл избежит наказания, вернется и завершит начатое.

"Колотил он и моего брата. Еще немного, и голову бы в кровь разбил. Ладно я вовремя из магазина вышла. Ему уже ничем не поможешь, он и так 3 раза в психиатрической больнице лежал, а его мама пытается его то защитить, то наоборот, за решетку его отправить", - сказано в комментарии еще одной девушки.

Но в школе боятся его даже учителя. Они рассказывают, что подросток слишком взрослый для своих лет. Он рассудительный, тихий, с феноменальной памятью, звезда школьного драмкружка, но очень странный. Больше о нем знали одноклассники, потому боялись его до дрожи.

"Мать в "Магните" центральном работает, Г. сейчас уже в СИЗО посадили, а мать бегает по полиции, всем доказывает, что хороший", - написал в сети местный житель.

Как сообщал "Апостроф", ранее ученик 9 класса Михаил Пивнев атаковал учителей и одноклассников с помощью пневматического пистолета, дымовых шашек и молотка в школе в подмосковной Ивантеевке.