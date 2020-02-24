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От удара вылетели на тротуар: в Польше пьяный украинец разбил 8 авто, фото

понедельник, 24 февраля 2020, 10:04
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В польском городе Катовице авто под управлением украинца протаранило восемь припаркованных машин. Как пишут местные СМИ, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данным полиции, в крови водителя нашли 2 промилле алкоголя.

Одно из изданий отмечает, что украинец на огромной скорости влетел в припаркованные автомобили, в числе которых были марки Skoda, Volkswagen, Nissan и Toyota. Удар был невероятно сильный, так как три автомобиля вылетели с места парковки на тротуар.

Только по счастливой случайности в ДТП никто не пострадал.

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Украинцу грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, что в Ростовской области девушка, которой стало плохо, упала под колеса автобуса и осталась жива.

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