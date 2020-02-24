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Упала под колеса авто, но осталась жива: чудесное спасение девушки в России попало на видео

понедельник, 24 февраля 2020, 00:10
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В Ростовской области девушка, которой стало плохо, упала под колеса автобуса, и осталась жива.

Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

"Девушке становится плохо на улице, она шатается и падает прямо под колеса несущегося автобуса. От гибели ее отделяют считанные сантиметры, но все-таки – отделяют", - говорится в комментарии к кадрам.

Интересно, что, несмотря на ЧП, девушка остается жива и невредима.

Как сообщал "Апостроф", ранее водитель автомобиля KIA Rio, который устроил смертельное ДТП в Киеве в субботу, 10 января, сначала сбил мужчину, а после этого зацепил Chevrolet и лоб в лоб протаранил KIA Sportage.

Также 9 января под Киевом произошла жуткая авария с участием пешехода, которого сбил автомобиль.

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