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Подозревают врачей: под Черниговом 19-летняя девушка умерла после родов

понедельник, 24 февраля 2020, 22:59
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В Черниговской области после родов умерла 19-летняя роженица: девушке делали кесарево сечение.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ТСН.

"Алинка была очень уставшая. Роды длились шесть часов. Я ушел, когда ее повезли на кесарево в 2 ночи. Когда я одевался, то услышал плач ребенка. Понял, что ребенка достали. Мне говорили, что все хорошо. Мол, придете в 8 утра", - рассказал гражданский муж умершей Антон Кротюк. Они встречались 2,5 года и планировали расписаться после рождения сына.

Родственники обвиняют в трагедии врачей. Говорят, что медики ввели Алине лекарство, которое вызвало анафилактический шок. Перед применением препарата они не сделали пробу.

"Сказали, что у нее побочная аллергическая реакция на какой-то препарат, а потому остановилось сердце. Я же увидел любимую, когда она лежала на столе уже накрыта белым покрывалом. Туловище и лицо распухло до невероятных просто размеров", - рассказал Антон.

Мать Алины Наталья Чуприна пересказывает разговор с медперсоналом: "У нее спросила, делали ли пробу. Она сказала, что нет".

В тоже время в больнице говорят, что сделали все возможное.

"Мы ждем заключения судебно-медицинской экспертизы. Нам нечего скрывать", - отметил генеральный директор коммунального неприбыльного предприятия Черниговская центральная районная больница Дмитрий Руденко.

Полиция открыла уголовное производство по статье ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником.

"Максимальная санкция этой статьи предусматривает ограничение или лишение свободы на срок до двух лет", - сказал пресс-секретарь Черниговского городского отдела полиции Наталья Слабеняк.

В прошлом году в Украине насчитали 44 случая материнской смертности. Новорожденный сын Алины еще в роддоме. Его назвали Святославом.

Как сообщал "Апостроф", 12-летняя девочка, которая недавно родила ребенка в Ровенском областном перинатальном центре, отказалась от малыша из-за врожденного дефекта.

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