История с 12-летней роженицей в Ровно получила печальное продолжение

12-летняя девочка, которая недавно родила ребенка в Ровенском областном перинатальном центре, отказалась от малыша из-за врожденного дефекта.

Об этом сообщил руководитель службы по делам детей Андрей Мищеня, передает "Радио Трек".

У новорожденного врожденный порок, который требует операции. Его мама будто бы не могла полноценно ухаживать за ребенком, поэтому сразу после выписки поехала домой. Сейчас мальчика готовят перевести в дом ребенка.

Как сообщал "Апостроф",12-летняя девочка родила в Ровном ребенка. Девочку привезли медики со свалки, где живут и работают ее родственники из Закарпатья. Ее доставили уже со схватками, также с ней была ее 27-летняя мать. Роды продолжались десять часов. Послеродовых осложнений у юной роженицы нет, чувствует она себя хорошо.