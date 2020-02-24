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Пронзительный крик и реанимация: под Днепром произошло жуткое ЧП с маленьким ребенком

понедельник, 24 февраля 2020, 11:07
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23 февраля в Днепре трехлетняя девочка упала в ведро с кипятком, в результате чего малышка получила 50% ожогов тела. В крайне тяжелом состоянии ребенка доставили в областную больницу.

Как пишет волонтер благотворительного фонда "Совушка" Александра Сова в Facebook, девочка упала в кипяток во время игры с младшим братом. Тот толкнул ее и она не удержалась на ногах и упала в ведро.

"Маленькая Анечка живет в приемной семье. За короткую жизнь ей пришлось пережить многое и с многим справиться. Мы верим, что и сейчас она справится с выпавшим на ее долю испытанием. Но опекунам самим очень непросто справится с этим, поэтому они обращаются за помощью ко всем нам. Любая посильная сумма поможет Анечке", – пишет волонтер.

Напомним, что в Одесской области после ссоры мужчина устроил страшную расправу над супругой, после чего сам покончил с жизнью.

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