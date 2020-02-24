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В Днепре неизвестные устроили стрельбу возле школы: видео

понедельник, 24 февраля 2020, 19:40
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В понедельник, 24 февраля, неизвестные на внедорожниках Mercedes Geländewagen, которых остановила полиция, открыли огонь из пистолетов и скрылись.

Об этом сообщает "Днепр Оперативный".

Происшествие случилось около 17:15 на улице Титова возле школы №89, неподалеку от пересечения с проспектом Александра Поля. Полиция остановила два черных джипа Geländewagen и еще одно авто.

Из авто открыли стрельбу. Прозвучали несколько выстрелов, которые серьезно напугали людей. Затем внедорожники скрылись с места происшествия на высокой скорости.

По предварительной информации, стреляли из травматического оружия. Пострадало два человека.

Участников инцидента разыскивают. В Днепре ввели план "Сирена".

Как ранее сообщал "Апостроф", 18 февраля в Кременчуге Полтавской области произошла стрельба на остановке, в результате которой погиб мужчина.

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