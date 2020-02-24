В Днепре неизвестные устроили стрельбу возле школы: видео

В понедельник, 24 февраля, неизвестные на внедорожниках Mercedes Geländewagen, которых остановила полиция, открыли огонь из пистолетов и скрылись.
Об этом сообщает "Днепр Оперативный".
Происшествие случилось около 17:15 на улице Титова возле школы №89, неподалеку от пересечения с проспектом Александра Поля. Полиция остановила два черных джипа Geländewagen и еще одно авто.
Из авто открыли стрельбу. Прозвучали несколько выстрелов, которые серьезно напугали людей. Затем внедорожники скрылись с места происшествия на высокой скорости.
По предварительной информации, стреляли из травматического оружия. Пострадало два человека.
Участников инцидента разыскивают. В Днепре ввели план "Сирена".
Как ранее сообщал "Апостроф", 18 февраля в Кременчуге Полтавской области произошла стрельба на остановке, в результате которой погиб мужчина.