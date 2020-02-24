В Германии авто влетело в толпу на карнавале: множество пострадавших, фото

В Германии авто наехало на толпу

В понедельник, 24 февраля, в городе Фолькмарзен, Германия, автомобиль протаранил толпу людей на карнавале.

Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на сведения полиции и очевидцев.

На данный момент известно, что в результате происшествия пострадали 15 человек.

Отмечается, что наезд был совершен с помощью автомобиля "Мерседес" серебряного цвета, модели универсал. Авто влетело на карнавале в толпу, в которой в том числе находились дети.

На место событий приехали десятки карет скорой помощи, пожарные и полиция. Также вылетел медицинский вертолет.

Как сообщал "Апостроф", 19 февраля в Германии вооруженный неизвестный атаковал сразу два бара, вследствие трагедии погибли восемь человек, еще пятеро - тяжело ранены.