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В Германии авто влетело в толпу на карнавале: множество пострадавших, фото

понедельник, 24 февраля 2020, 17:58
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В Германии авто наехало на толпу Фото: Скриншот

В понедельник, 24 февраля, в городе Фолькмарзен, Германия, автомобиль протаранил толпу людей на карнавале.

Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на сведения полиции и очевидцев.

На данный момент известно, что в результате происшествия пострадали 15 человек.

Отмечается, что наезд был совершен с помощью автомобиля "Мерседес" серебряного цвета, модели универсал. Авто влетело на карнавале в толпу, в которой в том числе находились дети.

На место событий приехали десятки карет скорой помощи, пожарные и полиция. Также вылетел медицинский вертолет.

Как сообщал "Апостроф", 19 февраля в Германии вооруженный неизвестный атаковал сразу два бара, вследствие трагедии погибли восемь человек, еще пятеро - тяжело ранены.

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