В Николаеве мощный ветер снес мост, по которому шли люди: жуткое видео

В понедельник, 24 февраля, в Николаеве ветер снес один из пешеходных мостов.

Об этом сообщается в чате канала "Одесса INFO" в Telegram, также было опубликовано видео с места событий.

Администраторы канала отметили, что жертв вследствие происшествия не было.

В то же время на видео заметно, как двое человек перебегают через мост непосредственно перед моментом, как он буквально сложился напополам, оторвавшись от берегов.

"Ветер снес понтонный пешеходный мост в Николаеве. Двум людям весьма повезло пересечь его за пару секунд до того, как мост начал смещаться", - отмечается в публикации в чате.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появились новые фото и видео разрушений из-за бушующей непогоды на юге Украины, где ветром валит деревья и срывает крыши. Также ураган свирепствует и в других регионах, в частности в Тернопольской области.