Это дикий ад: появилась новая порция фото и видео мощной непогоды в Украине

В Украине продолжает бушевать непогода, кроме Одесской области, где ветром валит деревья и срывает крыши, ураган свирепствует и в других регионах, в частности в Тернопольской области.

Фото и видео последствий штормового ветра публикуют в соцсетях.

"В Одессе дикий ад сегодня. Деревья ломаются, всё рушится и уже есть погибшая 69-ти летняя женщина и обрушился старый дом, в котором заблокировало женщину инвалида", - сообщили в Telegram-канале "Легитимный".





Бывший народный депутат Игорь Мосийчук опубликовал в своем Telegram-канале фото деревьев, упавших в Одессе прямо на автомобили.

Ураганные порывы ветра натворили беды в Тернопольской области, где без света осталось 148 населенных пунктов, на проезжие части дорог повалены 26 деревьев. Из-за падения дерева было заблокировано движение по железной дороге, что привело к задержке нескольких пассажирских поездов.

Кроме того, ветром снесло шиферную крышу на одной из школ, а также не устоял под натиском рекламный баннер, который упал прямо на находящийся рядом автомобиль.





Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, какой будет погода до конца 2020 года .

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