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Животные бегали по улице: под Харьковом грузовик со свиньями попал в страшное ДТП, видео

вторник, 25 февраля 2020, 12:30
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В понедельник, 24 февраля, в Харьковской области грузовик с полуприцепом, который перевозил почти две сотни свиней, врезался в бетонный столб и перевернулся.

Об этом сообщается в сюжете "ТСН.Ранок".

Авария произошла в селе Коробочкино. 32-летний водитель грузовика DAF не справился с управлением на скользкой дороге и на скорости влетел в столб. Водитель не пострадал, а 19-летний пассажир получил незначительные травмы.

Животные, которых перевозил грузовик, пострадали намного больше – часть из них погибла. Остальные свиньи разбежались по дороге, а водителю авто пришлось следить за ними, пока не приехал другой транспорт.

Как ранее сообщал "Апостроф", в польском городе Катовице авто под управлением украинца протаранило восемь припаркованных машин. По предварительным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

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