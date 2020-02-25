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Внезапно стало плохо: на Закарпатье госпитализировали мужчину, контактировавшего с китайцем

вторник, 25 февраля 2020, 08:12
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Фото: mukachevo.net

На Закарпатье госпитализировали местного жителя, которому внезапно стало плохо - оказалось, что он ранее контактировал с китайцем.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Mukachevo.net.

Источники издания в областной инфекционной больнице рассказали, что госпитализированный с повышенной температурой - житель с. Дедово. Врачам он рассказал, что 21 день назад контактировал с гражданином Китая в Ниредьгазе.

Известно, что мужчина 1985 года рождения работал в Будапеште на китайца, который родом из провинции Хубэй и месяц назад вернулся оттуда.

Отмечается, что после обращения больного к медикам в Берегово была созвана противоэпидемическая комиссия, она приняла решение госпитализировать мужчину в областную инфекционную больницу с использованием спецсредств защиты.

Сейчас в инфекционной больнице готовят специальный бокс для больного. Мужчину проверят на коронавирус, но тест-систем в области еще нет, их только привезли в Киев.

Как сообщал "Апостроф", в Китае, который "закрыт" из-за эпидемии коронавируса, в некоторых районах людям запрещают выходить из дома.

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