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Заповедник превратился в ад: под Одессой вспыхнул мощный пожар в парке, фото и видео

вторник, 25 февраля 2020, 08:55
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Фото: Нижнеднестровский национальный природный парк

В понедельник, 24 февраля, в национальном парке Одессы произошел масштабный пожар.

Об этом сообщают на странице "Нижнеднестровский национальный природный парк" в Facebook.

"Горит заповедная зона национального парка. Возгорание произошло в районе 48 км трассы Одесса-Рени. Северный ветер подгонял огонь вдоль лимана", - написали в сети, а также опубликовали фото и видео ЧП.

На ролике видно, что огонь охватил большую территорию. Пожар было видно с дороги, потому в сети подписали трагедию: "Дорога в ад".

Как сообщал "Апостроф", 14 февраля на Гаити в детском доме при церкви произошел пожар, который унес жизни 15 детей. Причиной инцидента мог стать несчастный случай из-за использования свечей.

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