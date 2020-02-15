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В жутком пожаре погибли 15 детей: подробности дикой трагедий

суббота, 15 февраля 2020, 07:43
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В пятницу, 14 февраля, на Гаити в детском доме при церкви произошел пожар, который унес жизни 15 детей.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Пожар случился в церковном приюте американской религиозной организации недалеко от столицы Гаити Порт-о-Пренс. Причиной инцидента мог стать несчастный случай из-за использования свечей.

Как отмечается, двое детей погибли от огня в своих комнатах, когда вспыхнул пожар. Еще 13 детей скончались в больнице от проблем с дыханием.

По сообщениям местных правоохранителей, приют функионировал без разрешения властей и располагался в неприспособленном для этого здании. На момент пожара в нем находились около 66 детей и всего трое взрослых.

Огонь распространился на первом этаже детского дома, где находились спальни. Однако дым проник и на второй этаж, где также располагались детские комнаты.

Также сообщается, что спасатели прибыли на место происшествия на мотоциклах, у них не было баллонов с кислородом или машин скорой помощи, необходимых для перевозки детей в больницу.

Как ранее сообщал "Апостроф", в ночь на четверг, 13 февраля, в Одессе мощный пожар уничтожил кафе, после чего перебросился на аптеку.

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