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Эвакуированные из Китая украинцы прошли важную проверку на коронавирус: озвучен результат

среда, 26 февраля 2020, 16:34
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Все 48 эвакуированных из Китая человек, которые были доставлены в санаторий в Новых Санжарах (Полтавская область), не заражены коронавирусом.

Об этом 26 февраля во время брифинга заявил советник премьер-министра Антон Турупалов.

"Мы получили сегодня первые результаты. Это для нас хорошая новость. 48 проб к нам сегодня поступили, результаты оказались отрицательными. То есть, мы уже точно знаем, что 48 человек, которые здесь находятся, у них нет этого коронавируса ... мы еще их будем делать и будем получать следующие результаты, будем сообщать вам. Ожидаем, что они будут такие же", - сказал он.

Представитель правительства добавил, что в Полтавской области готовы оперативно реагировать в случае обнаружения коронавируса.

Напомним, что пятерым людям сообщено о подозрении в причастности к массовым беспорядкам в Новых Санжарах, причиной которых стало поселение эвакуированных из Китая украинцев в местном санатории.

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