Беспорядки в Новых Санжарах: появилось заявление полиции о подозреваемых

Пятерым людям сообщено о подозрении в причастности к массовым беспорядкам в Новых Санжарах, причиной которых стало поселение эвакуированных из Китая украинцев в местном санатории.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Полтавской области.

"На сегодня подозрения в причастности к массовым беспорядкам получили пять человек. Также одного человека задержали по подозрению в покушении на насильственные действия в отношении полицейского. Ему суд определил 60 суток домашнего ареста без права покидать место жительства в ночное время суток", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в Октябрьском районном суде Полтавы рассматривается ходатайство об избрании двум лицам меры пресечения.

"Также подготовлено ходатайство об избрании меры пресечения другим фигурантам уголовного производства. Пятому выберут меру пресечения после того, как выяснят, где он находится на данный момент", - добавляют правоохранители.

Подробнее о причинах ЧП в Новых Санжарах, читайте в материале "Апострофа": Средневековье или провокация врагов Украины: кто организовал "Уханьский позор".