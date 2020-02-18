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Появилось видео допроса и обысков у юных "террористов", готовивших взрывы в Керчи

вторник, 18 февраля 2020, 16:59
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В оккупированном Крыму сотрудники ФСБ России провели обыски в домах у двух подростков, которых обвиняют в подготовке терактов в местных учебных заведениях.

Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

Как утверждают в спецслужбе, подростки якобы являются последователями 18-летнего Владислава Рослякова, который в октябре 2018 года убил 20 человек в Керченском политехническом колледже.

"По адресам проживания у задержанных изъяты самодельные взрывные устройства с поражающими элементами, приобретенные посредством сети Интернет компоненты для изготовления взрывчатых веществ. Испытания "пробных" взрывных устройств проводились на домашних животных", — добавили российские силовики.

Также было опубликовано видео обысков и допроса подростков. Один из них утверждает, что хотел взорвать школу.

Как ранее сообщал "Апостроф", в оккупированном Российской Федерацией Крыму скончался Игорь Росляков, отец устроившего трагедию в Керченском политехе Владислава Рослякова.

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