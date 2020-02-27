Драка, крики и летающие урны: под Винницей произошла серьезная потасовка на заседании горсовета, видео

В четверг, 27 февраля, в Винницкой области в здании мэрии произошли кровавые стычки.
Об этом сообщают в Telegram-канале Klymenko Time.
Драка случилась на заседании городского совета в городе Жмеринка. В результате потасовки в здании выбиты окна.
"Побитые окна и выбитые двери, драки и крики. Урны вот еще красиво на видео летают. Ничего необычного, просто очередная сессия горсовета. Которую хотели сорвать", - написали в сети.
Отмечают, что представителей "Нацдружины", которые участвовали в этой потасовке, жестко побили и задержали.
Как сообщал "Апостроф", 26 февраля на улице Банковой прямо под стенами Офиса президента Украины мужчина совершил самоподжог.
Отмечают, что таким образом он выразил свой протест из-за того, что не может получить свой земельный пай в Сумской области.