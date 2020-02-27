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Под дождем кладут асфальт в лужу: коммунальщики в Киеве феерически опозорились, фото

четверг, 27 февраля 2020, 17:05
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В Киеве заметили сотрудников коммунальных служб за странным занятием: 27 февраля прямо под дождем они решили укладывать асфальт.

Об этом в Facebook сообщает Ольга Червакова. Также она опубликовала на своей странице фотографии с места событий.

"Аварийные службы "Киевтеплоэнерго" заранее празднуют 1 апреля, закатывая асфальт под густым дождем в лужу. Стесняюсь спросить, как они будут отмечать 1 мая", - с иронией пишет она.

На опубликованных кадрах видно, что коммунальщики уложили асфальт в яму, в которую тут же начала течь вода из лужи.

Также она добавила, что инцидент произошел на Печерском рынке столицы.

Ранее "Апостроф" сообщал, что на трассе в Херсонской области коммунальщики удивили ремонтом дорог зимой.

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