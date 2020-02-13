Вместо асфальта - лед: появилось видео странного ремонта трассы под Херсоном

На трассе в Херсонской области коммунальщики удивили ремонтом дорог зимой.

В сети разместили видео состояния дороги.

На трассе "Новотроицкое-Геническ" работники коммунальных служб показали "мастер-класс по ремонту дорог с помощью нанотехнологий". Они решили не дожидаться подходящей погоды, а асфальтировали трассу прямо под снегом и льдом.

На ролике видно, что ремонтники расчистили ямы на дороге, убрав снег и воду, и залатали их. Отметим, что так называемый ремонт проводился в "минусовую" температуру.

Точно не известно, между какими именно населенными пунктами проводился такой ремонт. Однако известно, что эта трасса имеет важное стратегическое значение - по ней из порта Геническ в Херсон ездит грузовой транспорт.

Как сообщал "Апостроф", пользователей интернета ужаснуло состояние трассы Одесса- Мелитополь-Новоазовск, водители жалуются, что ехать по ней практически невозможно.

Напомним, по состоянию на конец 2018 года в ремонте нуждались около 14 тысяч км дорог государственного значения.