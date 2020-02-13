RU  UA  EN

четверг, 13 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.29
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

13 февраля

22:25
Эвакуировали несколько сотен человек: появилось видео с места серьезного ЧП под Киевом
22:02
Красивые поздравления с Днем святого Валентина 2020: короткие смс
21:27
Вместо асфальта - лед: появилось видео странного ремонта трассы под Херсоном
20:59
Потерял много крови: появились новые подробности о состоянии мужчины, раненного копом в Харькове
20:42
Можно ли спать с мокрыми волосами? Что из ответов миф, а что правда Lime
20:36
Перевернулась и влетела в столб: под Николаевом маршрутка попала в ДТП, много пострадавших
20:30
В вышиванке и венке: американка поразила сеть исполнением популярной украинской песни, видео
20:10
Известная журналистка из "Слуги народа" сделала циничное заявление о коронавирусе: видео
19:59
Фокс с Галичины: в сети показали милое фото "пограничника", воюющего на Донбассе
19:27
Ты хрупкая, как киевские мосты: в сети повеселили уморительными открытками ко Дню всех влюбленных
19:26
Пес вернулся домой со щенком в зубах. Хозяева были готовы принять его, но вовремя передумали Lime
19:06
Всем молчать: в сети поднялась волна гнева из-за нового распоряжения в ВСУ
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Вместо асфальта - лед: появилось видео странного ремонта трассы под Херсоном

четверг, 13 февраля 2020, 21:27
переглянути новину українською

На трассе в Херсонской области коммунальщики удивили ремонтом дорог зимой.

В сети разместили видео состояния дороги.

На трассе "Новотроицкое-Геническ" работники коммунальных служб показали "мастер-класс по ремонту дорог с помощью нанотехнологий". Они решили не дожидаться подходящей погоды, а асфальтировали трассу прямо под снегом и льдом.

На ролике видно, что ремонтники расчистили ямы на дороге, убрав снег и воду, и залатали их. Отметим, что так называемый ремонт проводился в "минусовую" температуру.

Точно не известно, между какими именно населенными пунктами проводился такой ремонт. Однако известно, что эта трасса имеет важное стратегическое значение - по ней из порта Геническ в Херсон ездит грузовой транспорт.

Как сообщал "Апостроф", пользователей интернета ужаснуло состояние трассы Одесса- Мелитополь-Новоазовск, водители жалуются, что ехать по ней практически невозможно.

Напомним, по состоянию на конец 2018 года в ремонте нуждались около 14 тысяч км дорог государственного значения.

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания

Новости партнеров

Читайте также

Россия не перекроет Днепр, а запуск воды в Крым грозит непред­сказуемыми последствиями

Дебальцевский "карман" закрывается: как украинские танкисты встретились с бурятскими "тракто­ристами"

Тотальная перезагрузка на Донбассе: чем это закончится

История или миф: почему Путин цепляется за победу в Великой Отечественной войне

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: