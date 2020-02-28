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Боевики стреляют из жилых районов и придумали новую страшилку про ВСУ

пятница, 28 февраля 2020, 11:16
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Боевики на оккупированной части Донбасса совершили очередную провокацию: на этот раз они начали обстрелы позиций ВСУ из жилых районов.

Как сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС), таким образом враг пытается спровоцировать украинских военных на огневой ответ.

Кроме того, пророссийские СМИ выдумали новую страшилку про ВСУ. Они распространяют слухи о том, что украинские военные якобы готовятся обстреливать населенные пункты, которые находятся в оккупации.

При этом враги продолжают применять вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Также в последнее время участились случаи, когда боевики присылают украинским защитникам на линии соприкосновения лживые провокационные смс-сообщения.

Напомним, что в сети появилась информация о смерти юного боевика группировки ДНР на Донбассе из России, известного по кличке "Толстый".

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