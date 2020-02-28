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"Слуга народа" с фанатами "русского мира" устроили в Мелитополе потасовку: видео

пятница, 28 февраля 2020, 14:11
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В Мелитополе 28 февраля прошла акция, которую анонсировал депутат от "Слуги народа" Владимир Крейденко.

Как пишут местные СМИ, народный избранник организовал провокацию на митинге, который позиционировал как мирный.

Отмечается, что акция была посвящена снижению тарифов на тепло и о ней заранее сообщал Крейденко.

Мероприятие проходило под исполкомом, однако ничего с мирным пикетом она не имела. Народный избранник привел с собой на митинг людей, которые устроили потасовку при входе в здание исполкома.

Пришедшие с депутатом люди вырвали камеру у журналиста, который хотел задать вопрос Крейденко.

Журналисты отмечают, что вокруг депутата были люди, которые принимали активное участие в событиях "русской весны" в Мелитополе.

Напомним, что под Запорожьем, в Мелитополе, женщина виртуозно отомстила своему супругу за измену.

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