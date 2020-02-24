Узнает весь город! Под Запорожьем жена оригинально отомстила мужу-изменнику, фото

Под Запорожьем, в Мелитополе, женщина виртуозно отомстила своему супругу за измену.

Соответствующий фотофакт опубликован в Telegram-канале "Это Запорожье".

На снимке можно увидеть столб электропередач, на котором наклеено фото мужчины, которого уличили в измене. Не исключено, что такие фото можно увидеть ни на одном столбе в городе.

Как сообщал "Апостроф", ранее в центре Киева обиженная девушка виртуозно отомстила своему парню, выбросив его вещи из окна прямо на тротуар.

Также 27 января в Киеве жестко наказали "героя парковки", который нагло нарушил правила - машину нарушителя испачкали фекалиями.

Кроме того, в начале февраля водитель у "Мистецького Арсенала" так припарковал свое авто вызвал гнев прохожего, который и разбил машину.