Связали и вымогали деньги: в Одессе совершено разбойное нападение на судью

В Одессе злоумышленники совершили разбойное нападение на дом судьи, который расположен на улице Толбухина в Киевском районе. Нападавшие связали судью и его дочь, после чего вымогали деньги.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"Четверо злоумышленников в масках ворвалась в жилище, когда мужчина, 1975 г.р., вместе со своей дочерью входил в дом. Неизвестные связали потерпевших и, угрожая физической расправой, начали вымогать деньги и ценные вещи. Шум услышали соседи, которые вызвали полицию, а подозреваемые сразу скрылись", – сообщили в полиции.

Жертвой нападения стал судья апелляционного административного суда.

По факту нападения открыто уголовное производство по статье о разбое (ст.187 УК Украины).

Напомним, что 41-летняя жительница Белой Церкви (Киевская область) подверглась нападению на безлюдной улице города.