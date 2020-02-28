В Киеве у входа в университет обнаружили жуткую находку: фото

28 февраля в Киеве у входа в университет заметили ужасную картину: здесь лежало бездыханное тело человека.

Как сообщает городской паблик dtp.kiev.ua в социальных сетях, страшный инцидент произошел на Выдубичах.

"У одного из корпусов НТУ (транспортного университета) обнаружили тело человека, без признаков жизни. На место событий вызвана полиция, следственно-оперативная группа. Личность и детали происшествия устанавливаем", - говорится в сообщении.

Также в сети опубликовали фотографии с места событий.

В полиции пока официально ситуацию не комментировали.

Напомним. что в столичном микрорайоне Теремки на парковке возле торгового центра "Магеллан" обнаружили труп неизвестного мужчины.