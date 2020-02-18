В Киеве обнаружили жуткую находку на парковке, фото

В столичном микрорайоне Теремки на парковке возле торгового центра "Магеллан" обнаружили труп неизвестного мужчины.

Об этом сообщили на Facebook-странице сообщества "ДТП. Киев", опубликовав фото с места происшествия.

"Происшествие произошло на парковке ТЦ Магеллан. Напротив KFC обнаружили труп человека. Подробности устанавливаются", - сказано в сообщении.

Об обстоятельствах смерти и личности погибшего пока ничего неизвестно.

На место происшествия прибыла полиция, работает следственно-оперативная группа.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Днепровском районе столицы обнаружили труп мужчины с обезображенным лицом. Тело находилось в пристройке на территории частного дома.

4 февраля в Киеве на улице Вышгородской возле гаражей обнаружили тело девушки без признаков жизни.