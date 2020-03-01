В Европе задержан экс-депутат и бывший командир "Айдара": видео

Бывшего командира батальона "Айдар" и народного депутата VIII созыва Сергея Мельничука задержали на границе с Грецией.

Об этом он сообщил на своей Facebook-странице.

По словам Мельничука, его задержали, потому что ранее он был объявлен в международный розыск российскими правоохранителями. Экс-нардеп добавил, что ждет представителей Интерпола, которые будут его задерживать.

Он добавил, что находится в отделении с женой, которая беременна на седьмом месяце и с 9-месячным сыном.

При этом, Мельничук уточнил, что пока не получил никаких объяснений от посольства.

Как сообщал "Апостроф", в 2016 году Мельничук в своей декларации о доходах указал, что у него есть 1 трлн гривен наличными. Эти данные вызвали большой резонанс в информационном пространстве, поскольку с такими деньгами Мельничук сразу оказался в топ-20 самых богатых людей мира, обойдя создателей Google и Facebook.