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Любил позировать для фото: на Донбассе ликвидировали боевика ДНР с позывным "Фома"

среда, 26 февраля 2020, 04:15
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24 февраля на Донбассе ликвидировали очередного боевика террористической группировки ДНР, о чем в социальных сетях сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан.

Он отмечает, что здесь погиб Евгений Короленко по кличке "Фома". Он воевал на стороне боевиков против украинской армии и был руководителем танковой роты танкового батальона.

При этом обстоятельства его смерти пока остаются неизвестными.

Информацию о гибели сторонника "русского мира" также подтвердили и сепаратистские паблики в социальных сетях. Там же опубликовали фотографии ликвидированного террориста.

Напомним, что боевики на Донбассе разыскивают пропавшего без вести бойца по кличке "Сол", который приехал из России и в последнее время находился в оккупированном Донецке.

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