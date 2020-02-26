Любил позировать для фото: на Донбассе ликвидировали боевика ДНР с позывным "Фома"

24 февраля на Донбассе ликвидировали очередного боевика террористической группировки ДНР, о чем в социальных сетях сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан.

Он отмечает, что здесь погиб Евгений Короленко по кличке "Фома". Он воевал на стороне боевиков против украинской армии и был руководителем танковой роты танкового батальона.

При этом обстоятельства его смерти пока остаются неизвестными.

Информацию о гибели сторонника "русского мира" также подтвердили и сепаратистские паблики в социальных сетях. Там же опубликовали фотографии ликвидированного террориста.

Напомним, что боевики на Донбассе разыскивают пропавшего без вести бойца по кличке "Сол", который приехал из России и в последнее время находился в оккупированном Донецке.