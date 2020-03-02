Связь оборвалась внезапно: под Киевом загадочно пропали рыбаки, фото

Киевские полицейские продолжают поиски рыбаков, которые пропали во время рыбалки в водоемах Днепра.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, мужчины пропали еще несколько дней назад.

Известно, что рыбаки поплыли на рыбалку в селе Страхолесье и двигатель их моторной лодки вышел из строя.

"Мужчины планировали на ночлег остановиться на одной из баз, в Козелецком районе, Чергнигивськои области. Однако больше на связь мужчины не вышли. На поиски пропавших направлен личный состав полиции Киевщины", - говорится в сообщении.

Пока поиски оказались безуспешными.

Напомним, что украинских рыбаков, которые были захвачены российскими силовиками в акватории Азовского моря 15 февраля, отпустили на свободу вместе с их судном.