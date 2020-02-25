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Россия отпустила украинских рыбаков, захваченных в Азовском море: первые подробности

вторник, 25 февраля 2020, 16:20
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Украинских рыбаков, которые были захвачены российскими силовиками в акватории Азовского моря 15 февраля, отпустили на свободу вместе с их судном.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook нардеп Павел Мельник.

Украинские рыбаки (Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджи и Максим Терехов) были задержаны российскими пограничниками в Азовском море и незаконно удерживались в оккупированном Крыму.

"По телефону Максим Терехов связался с родными и сообщил, что состояние всех рыбаков хорошее и они морем планируют идти домой на собственном судне", – сообщил нардеп.

Также экс-нардеп Надежда Савченко опубликовала письмо к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой касательно судьбы моряков.

Напомним, в Украине открыли уголовное производство по факту захвата в Азовском море коробля с четырьмя украинскими рыбаками в субботу, 15 февраля.

Как сообщал "Апостроф", Федеральная служба безопасности России опубликовала видео допроса четырех захваченных в Азовском море украинских рыбаков.

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