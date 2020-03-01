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Названа фамилия бойца ВСУ, погибшего на Донбассе в первый день весны

воскресенье, 01 марта 2020, 22:51
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В воскресенье, 1 марта, на Донбассе в результате обстрела боевиков позиций ВСУ погиб 41-летний сержант 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады Сергей Руских.

Об этом говорится на Facebook-странице 46-й ОДШБр.

Он родился 31 января 1979 года в Мариуполе, и защищал Донбасс с 2018 года. Дома его ждали родители, жена и маленький ребенок.

"Военнослужащие 46 отдельной десантно-штурмовой бригады выражают искренние соболезнования семье и близким Героя. Вечная слава павшему бойцу! Мы сделаем все возможное, чтобы его жертва не была напрасной!" - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что в воскресенье, 1 марта боевики обстреляли позиции ВСУ из ПТРК "Корнет" производства России.

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