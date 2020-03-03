В Карпатах трагически погиб молодой турист из Киева, фото

В понедельник, 2 марта, в районе долины Драгобрат в Карпатах было обнаружено тело туриста.

Об этом сообщает ГСЧС Украины в Закарпатской области.

По предварительной информации, 35-летний киевлянин во время снегопада катался на сноуборде и столкнулся с металлической канатной опорой. Его тело обнаружили лыжники, которые проезжали мимо. Они и вызвали спасателей.

"Для проведения аварийно-спасательных работ на место происшествия выехали представители Раховской горной поисково-спасательной группы, а именно Квасовского и Ясинянского отделений, совместно с правоохранителями. Тело погибшего туриста эвакуировали со склона и транспортировали в урочище Свидовец, где передали работникам национальной полиции", – говорится в сообщении.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Киевской области продолжаются поиски рыбаков, которые пропали во время рыбалки в водоемах Днепра.