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В Одессе наглый вор напал на девушку и начал ее избивать, но жестко поплатился: фото

вторник, 03 марта 2020, 16:14
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Днем в понедельник, 2 марта, в Одессе, на улице Королева неизвестный молодой человек напал на девушку, однако его задержали и провели с ним разъяснительную работу.

Об этом говорится на канале Одесса Info в Telegram.

Так, мужчина набросился на женщину и стал ее избивать, после чего забрал у нее мобильный телефон.

Затем он попытался скрыться, однако был задержан силами Службы общественной безопасности. Они в этот момент были на месте события и стали свидетелями нападения. Активисты провели разъяснительную беседу с грабителем, вернули украденное имущество. На канале не уточняют, были ли правоохранительные органы на месте событий.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве вооруженный грабитель в маске напал на одно из отделений "Новой почты". Он достал оружие и потребовал кассу, сотрудники отделения не стали сопротивляться и отдали деньги преступнику.

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