В камуфляже и с маской на лице: в Киеве грабитель совершил дерзкий налет на почту и попал на видео

В столице вооруженный грабитель ограбил одно из отделений "Новой почты".

Об этом сообщают в Telegram-канале "Киев Сейчас".

Мужчина с пистолетом зашел в отделение почты №130, которая находится по адресу улица Ярослава Гашека, 8а. Там он достал оружие и потребовал всю кассу. Работники не стали сопротивляться и отдали деньги преступнику. Мужчина вынес десятки тысяч гривен.

Отмечают, что грабитель был одет в камуфляжную форму и с марлевой маской на лице. Сейчас правоохранительные органы разыскивают преступника. А в сети появилось видео момента ограбления.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Польше собственница магазина смогла отбиться от вооруженного преступника, который направил на нее пистолет, использовав швабру.