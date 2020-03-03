В России в жилом доме прогремел мощный взрыв: опубликованы фото и видео

В российской Самаре в жилом доме прогремел взрыв. По данным местной прессы, здесь взорвался газовый баллон.

Отмечается, что деревянный двухэтажный дом, в котором взорвался бытовой газ, относится к старому фонду.

В пострадавшем доме проживали несколько семей с детьми, предположительно, выходцы из республик Средней Азии. Известно о двух пострадавших в результате взрыва, но информацию официально не подтверждают.

СМИ пишут, что под завалами нашли женщину, она жива. Со всеми пострадавшими работают медики скорой помощи.

На место ЧП прибыл мэр города, который подтвердил, что в доме взорвался газовый баллон.

Напомним, что в Измаиле, под Одессой, из-за скачка напряжения в электросети произошел взрыв в квартире, в 30 квартирах сгорела бытовая техника.