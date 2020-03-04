RU  UA  EN

среда, 4 марта
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.60
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

4 марта

07:10
Чем приятно удивить бабушку 8 марта: 5 оригинальных подарков для любого возраста Lime
06:58
Какие страны коронавирус из Китая атакует активнее всего: обнародованы свежие данные
06:47
В Киеве мужчина погиб страшной смертью на глазах у родных: жуткие детали и фото
06:30
Гороскоп на 4 марта: Козероги будут вести себя глупо, а Рыбам нужно заняться здоровьем
06:20
Жара до +19, но с дождями: синоптики уточнили прогноз на 4 марта
05:24
Они защищают наши жизни: появились мощные фото украинских бойцов на передовой на Донбассе
04:23
"Прививка" от коронавируса: появилась пикантная фотожаба на случай заражения в Черновцах
03:10
Ученые разгадали тайну "таблички с Назарета", которую считали свидетельством жизни Иисуса
02:19
Прятал в подвалах многоэтажек: в Ровно священника подозревают в торговле оружием, фото
01:15
Пирамиды Египта могут бесследно исчезнуть: ученые обескуражили прогнозом
00:10
Ударил по голове и сбежал с деньгами: в Киеве поймали наглого вора, фото

3 марта

23:59
"Бунт" в Черновцах из-за коронавируса: появились видео с разгневанными людьми
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Киеве мужчина погиб страшной смертью на глазах у родных: жуткие детали и фото

среда, 04 марта 2020, 06:47
переглянути новину українською

Во вторник, 3 марта, в Киеве на улице Милютенко произошла страшная трагедия - нетрезвый мужчина выпрыгнул из окна многоэтажки на глазах у родных.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.

По предварительным данным, 53-летний мужчина выпрыгнул из окна 8-го этажа после конфликта с падчерицей буквально у нее на глазах. "Скорая", которая прибыла на место, пыталась его реанимировать, но травмы оказались несовместимыми с жизнью.

"В семье возник спор из-за пьянства отчима. Мужчина начал угрожать, что покончит жизнь самоубийством, а от слов перешел к действию - открыл окно и выпрыгнул. Напуганная женщина не успела остановить отчима. Только отвела ребенка в другую комнату, чтобы мальчик не увидел ужасной картины через окно", - сказано в сообщении.

По словам правоохранителей, они по данному адресу приезжали неоднократно - мужчина злоупотреблял алкоголем и буянил.

На месте работала следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства инцидента.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Днепре молодой человек выпал из окна 9-го этажа и чудом остался жив.

Фотогалереи

Все
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
Украинцы ярко отпраздновали День соборности на
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева

Читайте также

Коронавирус убивает Италию: что известно о его жертвах и жизни в зараженных городах

Российские войска нанесли жестокий удар по инициативам Зеленского, но Путин на этом не остановится

"Тайна" в пакете и роковой выстрел: за что убили пластического хирурга в Киеве

Украина открыла боевикам направление для танковой атаки, но их потери будут огромными

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: