В Киеве мужчина погиб страшной смертью на глазах у родных: жуткие детали и фото

Во вторник, 3 марта, в Киеве на улице Милютенко произошла страшная трагедия - нетрезвый мужчина выпрыгнул из окна многоэтажки на глазах у родных.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.

По предварительным данным, 53-летний мужчина выпрыгнул из окна 8-го этажа после конфликта с падчерицей буквально у нее на глазах. "Скорая", которая прибыла на место, пыталась его реанимировать, но травмы оказались несовместимыми с жизнью.

"В семье возник спор из-за пьянства отчима. Мужчина начал угрожать, что покончит жизнь самоубийством, а от слов перешел к действию - открыл окно и выпрыгнул. Напуганная женщина не успела остановить отчима. Только отвела ребенка в другую комнату, чтобы мальчик не увидел ужасной картины через окно", - сказано в сообщении.

По словам правоохранителей, они по данному адресу приезжали неоднократно - мужчина злоупотреблял алкоголем и буянил.

На месте работала следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства инцидента.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Днепре молодой человек выпал из окна 9-го этажа и чудом остался жив.