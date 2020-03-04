В Киеве произошло серьезное ДТП на перекрестке, движение остановилось: фото

4 марта в Киеве произошло серьезное ДТП, в результате которого травмы получили оба водителя. В срочном порядке их доставили в больницу.

Как сообщает паблик dtp.kiev.ua в социальных сетях, авария произошла на перекрестке улиц Малевича и Деловой.

"У Ниссана полностью правая сторона разбита. Пострадали водители, в срочном порядке были госпитализированы. Движение затруднено. Кто кого не пропустил выяснит следствие. Полиция и скорая на месте", - говорится в сообщении.

Также в сети опубликовали фотографии с места событий. На них видно, что транспортные средства получили серьезные повреждения.

Напомним, что в воскресенье, 1 марта, в Бортничах, что в Дарницком районе столицы, произошло лобовое столкновение автомобилей Audi и Mitsubishi.