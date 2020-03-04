RU  UA  EN

среда, 4 марта
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.60
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

4 марта

13:20
Рада готовится перезагрузить Кабмин: онлайн-трансляция заседания
13:00
Любовь моей жизни: Джастин Тимберлейк тепло поздравил жену с днем рождения после скандала с "изменой" Lime
12:56
В список попали не все: в ЕС приняли решение по санкциям против Януковича и его соратников
12:56
Заручился сильной поддержкой: всплыли важные детали о главном претенденте на место Гончарука
12:45
За пилота на шоу Холостяк-10 поборются звезды проектов "Экси" и "Х-фактор" - фото первых участниц Lime
12:40
С двух топ-чиновников времен Януковича могут снять санкции: всплыли скандальные данные
11:42
Что известно про главного претендента на место Гончарука: фото и биография
11:35
alyona alyona представила саундтрек к спортивной драме "Пульс" Lime
11:22
Против главного таможенника Украины завели дело: названа возможная причина
11:19
Звезда "Рассказа служанки" ответила на слухи о помолвке с Томом Крузом Lime
10:55
Координатор "Большой Стройки" Юрий Голик объявил о подписании договора на достройку мостов в Запорожье
10:18
Не вернулись с тренировки: бывшая жена Сереги раскрыла детали похищения детей Lime
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Киеве произошло серьезное ДТП на перекрестке, движение остановилось: фото

среда, 04 марта 2020, 12:52
переглянути новину українською

4 марта в Киеве произошло серьезное ДТП, в результате которого травмы получили оба водителя. В срочном порядке их доставили в больницу.

Как сообщает паблик dtp.kiev.ua в социальных сетях, авария произошла на перекрестке улиц Малевича и Деловой.

"У Ниссана полностью правая сторона разбита. Пострадали водители, в срочном порядке были госпитализированы. Движение затруднено. Кто кого не пропустил выяснит следствие. Полиция и скорая на месте", - говорится в сообщении.

Также в сети опубликовали фотографии с места событий. На них видно, что транспортные средства получили серьезные повреждения.

Напомним, что в воскресенье, 1 марта, в Бортничах, что в Дарницком районе столицы, произошло лобовое столкновение автомобилей Audi и Mitsubishi.

Фотогалереи

Все
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
Украинцы ярко отпраздновали День соборности на
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева

Читайте также

Коронавирус убивает Италию: что известно о его жертвах и жизни в зараженных городах

Российские войска нанесли жестокий удар по инициативам Зеленского, но Путин на этом не остановится

"Тайна" в пакете и роковой выстрел: за что убили пластического хирурга в Киеве

Украина открыла боевикам направление для танковой атаки, но их потери будут огромными

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: