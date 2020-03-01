В Киеве в страшном ДТП погиб староста церкви, три человека в реанимации: фото и видео с места

В воскресенье, 1 марта, в Бортничах, что в Дарницком районе столицы, произошло лобовое столкновение автомобилей Audi и Mitsubishi. В результате - один погибший, трое госпитализированы.

Фото и видео происшествия очевидцы опубликовали в соцсетях.

По предварительной информации автомобиль Audi двигался в сторону Гнедина, Mitsubishi - ехал ему на встречу. Пока не известно, кто именно из водителей выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение.

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От полученных травм в результате ДТП в карете скорой помощи скончался водитель Mitsubishi. Им оказался, как пишут в комментариях к посту, староста Свято-Ольгинского собора города Киева Владислав Вржижевский, который также руководил молодежной скаутской организацией "ЭХО". Без отца осталась двухлетняя дочь.





Водитель Audi и двое его пассажиров госпитализированы. На месте работали спасатели ГСЧС, прибыла следственно-оперативная группа, которая и будет устанавливать все обстоятельства данного ДТП.

Как ранее сообщал "Апостроф",во время движения на Соломенской площади в столице загорелся маршрутный автобус.