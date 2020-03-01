RU  UA  EN

воскресенье, 1 марта
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.25
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

1 марта

14:55
В Турции задержали российских пропагандистов: первые подробности
14:29
В Киеве в страшном ДТП погиб староста церкви, три человека в реанимации: фото и видео с места
13:54
Примчались пять "скорых": под Киевом вспыхнул мощный пожар в ресторане возле АЗС, фото и видео
13:25
В Херсоне наркоман зверски убил маленького ребенка: жуткие детали трагедии
12:39
Забавные поздравления с 1 марта: открытки и лучшие смс
12:20
"Ослепляют" и уничтожают: появились новые данные и видео ударов Турции по противнику в Сирии
12:17
"Упаковали" всех: в Киеве наглые воры ограбили иностранцев, но поплатились
11:41
ВСУ могут получить оружие, способное сорвать высадку российского десанта: названы сроки
11:27
Превратилась в факел: в Киеве адский огонь охватил маршрутку прямо на ходу, видео
11:09
В оккупированном Крыму женщина с подозрением на коронавирус сбежала из больницы, фото
11:08
Морозы до -14 и метель: синоптик обескуражил прогнозом на март в Украине
10:50
Последний день Масленицы: лучшие поздравления и открытки
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Киеве в страшном ДТП погиб староста церкви, три человека в реанимации: фото и видео с места

воскресенье, 01 марта 2020, 14:29
переглянути новину українською

В воскресенье, 1 марта, в Бортничах, что в Дарницком районе столицы, произошло лобовое столкновение автомобилей Audi и Mitsubishi. В результате - один погибший, трое госпитализированы.

Фото и видео происшествия очевидцы опубликовали в соцсетях.

По предварительной информации автомобиль Audi двигался в сторону Гнедина, Mitsubishi - ехал ему на встречу. Пока не известно, кто именно из водителей выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение.

1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1

От полученных травм в результате ДТП в карете скорой помощи скончался водитель Mitsubishi. Им оказался, как пишут в комментариях к посту, староста Свято-Ольгинского собора города Киева Владислав Вржижевский, который также руководил молодежной скаутской организацией "ЭХО". Без отца осталась двухлетняя дочь.


Водитель Audi и двое его пассажиров госпитализированы. На месте работали спасатели ГСЧС, прибыла следственно-оперативная группа, которая и будет устанавливать все обстоятельства данного ДТП.

Как ранее сообщал "Апостроф",во время движения на Соломенской площади в столице загорелся маршрутный автобус.

Фотогалереи

Все
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
Украинцы ярко отпраздновали День соборности на
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева

Читайте также

"Нулевой Кличко": почему мэр столицы никак не может достроить метро

Боксер в третий раз: как Кличко снова берет Киев

На руинах индустриальной эпохи: как умирает промышленная архитектура Киева

Марш в Киеве к 111-летию Бандеры: эксклюзивные фото шествия с факелами

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: