В Киеве воры-рецидивисты ограбили машину, но жестко поплатились: фото "героев"

В ночь на среду, 4 марта, в Киеве воры-рецидивисты ограбили машину, но жестко поплатились - их поймали на горячем.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Instagram.

Инцидент произошел на проспекте Победы, 60.

"В 03:00, разбив стекло автомобиля Mitsubishi и украв личные вещи, на горячем были пойманы и задержаны двое. Пока производилась кража, была оповещена об этом полиция, в течение нескольких минут воры были задержаны заявителем (мною) и двумя патрулями Шевченковского района!" - сказано в сообщении.

Отмечается, что ранее воры были судимы.

1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1

Как сообщал "Апостроф", ранее киевские полицейские задержали мужчину, который в Соломенском районе столицы ограбил местную жительницу, напав на нее сзади на улице.