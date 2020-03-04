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Ударил по голове и сбежал с деньгами: в Киеве поймали наглого вора, фото

среда, 04 марта 2020, 00:10
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Киевские полицейские задержали мужчину, который в Соломенском районе столицы ограбил местную жительницу, напав на нее сзади на улице.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева, опубликовав фото задержанного.

В полицию обратилась женщина и сообщила, что на улице Митрополита Липкивского на нее напал неизвестный мужчина. Когда она возвращалась домой, сзади подошел неизвестный, несколько раз ударил ее по голове и отобрал деньги и два мобильных телефона и убежал.

По описанию, которое полицейские составили со слов пострадавшей, нападавшего удалось разыскать и задержать. Задержанным оказался 39-летний уроженец Луганской области, который признался в совершении данного преступления.

"Следственным отделом Соломенского управления полиции по данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы", - сказано в сообщении полицейской пресс-службы.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве жертве ограбления удалось вернуть украденное, поймав преступников "на горячем".

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