Во Франции вооруженный мужчина захватил в заложники женщину и пятерых детей

Во французском городе Труа вооруженный мужчина захватил в заложники беременную женщину и пятерых детей.

Как сообщает местная пресса, злоумышленник оказался мужем своей заложницы. При этом не говорится, своих ли детей он взял в заложники.

Прибывшие на место правоохранители оцепили дом, в котором находится преступник и его заложники.

Переговоры об освобождении заложников продолжаются с вечера 3 марта, пока об их результатах ничего неизвестно.

По некоторой информации, на такой шаг мужчина пошел из-за семейного конфликта. Также источники отмечают, что у злоумышленника есть психические проблемы.

Напомним, что в понедельник, 2 марта, в Маниле (столица Филиппин) вооруженный мужчина захватил в заложники 27 сотрудников ТЦ "Сан Хуан".