На Филиппинах вооруженный мужчина захватил десятки заложников: фото и видео с места

В понедельник, 2 марта, в Маниле (столица Филиппин) вооруженный мужчина захватил в заложники 27 сотрудников ТЦ "Сан Хуан".

Об этом сообщает местное издание Manila Times.

По его данным, злоумышленник - бывший охранник молла.

В настоящее время полиция ведет переговоры с захватчиком. На месте слышны звуки стрельбы, СМИ сообщают об одном пострадавшем. Здание оцеплено, на место прибыл спецназ.

Вскоре информацию о том, что нападавший - бывший охранник торгового центра, подтвердил мэр города.

Как сообщал "Апостроф", в среду, 26 февраля, в Милуоки (штат Висконсин, США) неизвестный с оружием устроил кровавую бойню в пивоваренном комплексе, погибли семь человек, включая стрелка. Нападавший был сотрудником компании, но недавно его уволили.