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В Киеве вор пытался ограбить магазин, но потерпел эпичную неудачу: видео

четверг, 05 марта 2020, 10:25
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В Киеве вор попытался ограбить магазин с аксессуарами, но его попытка завершилась неудачей. Единственное, что у него получилось, это получить "славу" в социальных сетях.

Как пишет паблик "Киев оперативный", инцидент произошел на станции метро "Дружбы народов".

В момент, когда злоумышленник попытался проникнуть в магазин, сработала сигнализация, которая сильно напугала преступника. В сети также опубликовали видео с места событий. Видно, что вор пытался вскрыть двери магазина чем-то похожим на лом, но ничего у него не вышло.

Тем временем в паблике просят людей помочь в опознании горе-преступника, чтобы привлечь его к ответственности.

Напомним, что киевские полицейские задержали мужчину, который в Соломенском районе столицы ограбил местную жительницу, напав на нее сзади на улице.

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