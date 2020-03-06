Готовятся к 8 марта: боевики ДНР устроили разборки и понесли крупные потери

Накануне 8 марта в зоне боевых действий на востоке Украины сторонники незаконных вооруженных формирований понесли серьезные потери.

Как сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан в социальных сетях, здесь накануне Международного женского дня были ликвидированы трое оккупантов.

"9-й отдельный мотострелковый полк уже начал праздничную распродажу билетов на концерт Кобзона по случаю 8 марта. Билеты со скидкой стоят 199 руб.99 коп. Поэтому 200 бригада пополнилась 3 оккупантами, а до праздника еще 3 суток", - написал он.

По уточненным данным, боевики погибли после застолья, во время которого у них возникла ссора. Еще пятерых сепаратистов доставили в больницы с травмами.

Напомним, что в зоне проведения ООС на Донбассе был ликвидирован очередной боевик незаконных вооруженных формирований, наемник из России Евгений Малаев по прозвищу "Танк".