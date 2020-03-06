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На Донбассе взорвалась боевая машина с военными: ВСУ понесли потери

пятница, 06 марта 2020, 14:37
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В пятницу, 6 марта, на Донбассе воин ВСУ погиб в результате подрыва БМП на неизвестном взрывном устройстве.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Трагедия произошла вблизи населенного пункта Крымское. Вследствие взрыва боец ВСУ получил тяжелое ранение, несовместимое с жизнью.

Также еще трое украинских защитников получили минно-взрывные травмы. Всех пострадавших оперативно доставили в военно-медицинские учреждения, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь.

"Командование Объединенных сил выражает глубокие соболезнования близким и родным погибшего военнослужащего", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал "Апостроф", накануне 8 марта в зоне боевых действий на востоке Украины сторонники незаконных вооруженных формирований понесли серьезные потери. Перед Международным женским днем были ликвидированы трое оккупантов.

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