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В метро Киева произошло необычное ЧП: у людей началась паника

пятница, 06 марта 2020, 12:30
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6 марта в киевском метро на станции "Вокзальная" неизвестный бросил петарду прямо в вагоне, после чего его доставили в депо.

Как сообщает КП "Киевский метрополитен" в социальной сети Facebook, на место прибыли сотрудники правоохранительных органов. По состоянию на 12:00 станция метро работает в нормальном режиме.

В свою очередь в комментариях люди отмечают, что в результате инцидента никто не пострадал. В вагоне в момент взрыва находилась сотрудница метро.

По словам очевидцев, инцидент произошел около 9:30. Люди пишут, что взрыв изрядно напугал пассажиров метро. При этом найти человека, который бросил петарду, пока не удалось.

Напомним, что 4 марта средь бела дня в Киеве произошел крайне опасный инцидент: прямо на маршруте здесь загорелся пассажирский автобус.

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