В Киеве возле станции метро загорелся пассажирский автобус: первые подробности и фото

4 марта средь бела дня в Киеве произошел крайне опасный инцидент: прямо на маршруте здесь загорелся пассажирский автобус.
Как сообщает паблик "Типичный Киев" в социальных сетях, на место прибыли пожарные, которые тут же приступили к тушению огня.
По уточненным данным, инцидент произошел возле станции метро Святошин.
В данный момент о пострадавших в результате возгорания не сообщается. Также неизвестно, какое количество пассажиров находилось внутри автобуса в момент пожара, также не установлены причины возгорания.
В сети тем временем опубликовали первые фотографии с места событий. На них видно, что задняя часть автобуса охвачена дымом.
Напомним, что в начале месяца в Кривом Роге загорелся автобус "ЛАЗ", в результате пожара пострадали два человека.