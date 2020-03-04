В Киеве возле станции метро загорелся пассажирский автобус: первые подробности и фото

4 марта средь бела дня в Киеве произошел крайне опасный инцидент: прямо на маршруте здесь загорелся пассажирский автобус.

Как сообщает паблик "Типичный Киев" в социальных сетях, на место прибыли пожарные, которые тут же приступили к тушению огня.

По уточненным данным, инцидент произошел возле станции метро Святошин.

В данный момент о пострадавших в результате возгорания не сообщается. Также неизвестно, какое количество пассажиров находилось внутри автобуса в момент пожара, также не установлены причины возгорания.

В сети тем временем опубликовали первые фотографии с места событий. На них видно, что задняя часть автобуса охвачена дымом.

Напомним, что в начале месяца в Кривом Роге загорелся автобус "ЛАЗ", в результате пожара пострадали два человека.