Под Винницей произошло масштабное смертельное ДТП: фото с места трагедии

В пятницу, 6 марта, под Винницей произошла смертельная авария с участием 3 автомобилей.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Винницкой области.

ДТП случилось около 21:00 возле села Райгород Немировского района. Там столкнулись машины марки ЗАЗ, Nissan и Audi. В результате аварии погиб на месте 59-летний водитель ЗАЗ. Также пострадали и были доставлены в больницу 32-летний водитель и житель Одессы, а также 40-летний пассажир автомобиля Nissan. 55-летний водитель Audi не пострадал.

Предварительно установлено, что водитель ЗАЗ, житель Немировского района, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем Nissan. Потом с последним столкнулась еще легковушка Audi, которая двигался с ним в одном направлении позади.

Полицией назначен ряд экспертиз, после проведения которых будет установлена окончательная причина аварии. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего). За такое правонарушение предусмотрено наказание до 8 лет лишения свободы.

Как сообщал "Апостроф", в Польше в результате ДТП с участием микроавтобуса и автобуса погиб 18-летний гражданин Украины, еще четыре украинца получили травмы.